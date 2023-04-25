كيبل كهرباء رئيسي يحول طفلًا إلى كوم رماد على سطح منزل في الموصل

2023/04/25 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لقي طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر صعقة كهربائية حولته إلى كوم رماد على سطح منزله، في القيارة بمدينة الموصل.

وقال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلًا يبلغ من العمر 8 سنوات توفي إثر صعقة في كيبل كهرباء خط 33 كي في يمر فوق سطح منزله بالقيارة"، في تسليك غير نظامي بارتفاع متر واحد فقط فوق السطح.

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