الاسدي: زودنا رأس مال صندوق الرعاية بمليار و600 ألف دينار

2023/04/25 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن تسلم بعض اصحاب القصور والسيارات الفارهة رواتب الحماية الاجتماعية، مؤكدا وجود 220 الف متقدم على لراتب من ذوي الاعاقة.وقال الاسدي […]

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