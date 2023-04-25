2023/04/25 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، حملة لتأهيل كافة الشوارع الرئيسية والساحات في مركز مدينة الناصرية.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



انطلاق حملة واسعة لتأهيل شوارع الناصرية الرئيسية المركز الخبري الوطني.

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