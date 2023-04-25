مشهد لا يمكن تصوره.. كاميرا ترصد انزلاقًا مفاجئًا لمنزل في أمريكا

2023/04/25 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت جيمي هانسن لحظة وقوع انهيار أرضي، مما أدى إلى انزلاق منزل جارهم، بينما كانت في نزهة مع زوجها في مدينة درابر بولاية يوتا الأمريكية.

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