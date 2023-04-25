"ماكدونالدز" تحقق أرباحا بقيمة 1.8 مليار دولار في 3 أشهر

2023/04/25 | 21:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

جاءت الأرباح الصافية والإيرادات لشركة "ماكدونالدز" أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من العام الجاري رغم ارتفاع التضخم وأسعار المنتجات على قائمة الطعام.

ونمت الأرباح الصافية 63% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول، فيما زادت الإيرادات بنحو 5% على أساس سنوي إلى 5.9 مليار دولار.

وارتفع المقياس الرئيسي للمبيعات المماثلة بنسبة 13% تقريبًا فوق متوسط ​​التقديرات البالغة 8.2%، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وقالت "McDonald’s"، إن تكاليف إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركة خفضت الأرباح بنحو 180 مليون دولار.

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