كردستان العراق تعلن امتلاء معظم سدودها بالمياه بعد موجة الامطار

2023/04/25 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم

الثلاثاء، عن خزن كميات كبيرة من المياه

بعد موجة الأمطار التي شهدها الإقليم،

مشيرة إلى أن امتلاء معظم السدود مما

يسهم في إبعاد شبح الجفاف عن المنطقة.

وجاء في بيان لد

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