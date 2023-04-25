كندا ترسم سيناريوهات الرفاهية لأهوار العراق بقرابة 4 مليون دولار

2023/04/25 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في

العراق و وزارة الشؤون الخارجية

والتجارة والتنمية الكندية اتفاقية

لحماية أهوار العراق الجنوبية في وقت

سابق من هذا الشهر ، بمساهمة تقارب 3.7

مليون دولار أمريكي، ل

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