الكرخ يعطل الكهرباء بالدوري الممتاز

2023/04/25 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب الكرخ على ضيفه الكهرباء بنتيجة

(3-1) اليوم الثلاثاء بملعب الراحل أحمد

راضي، ضمن الجولة 25 من الدوري العراقي

الممتاز.

افتتح مصطفى وليد التسجيل مبكرا للكرخ

في الدقيقة 8، بعد تصويبة قوية من خارج

م

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