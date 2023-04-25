البرلمان يستعد لـ

2023/04/25 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، عن توجه لزيادة تخصيصات المحافظات في موازنة 2023، إلى الضعف، عبر اجراء بعض المناقلات.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك توافقًا مبدئيًا على حسم كل البنود الصعبة في موازنة 2023 وفق رؤية واضحة المعالم"، لافتًا إلى أن "الايام المقبلة ستشهد استضافة كل الوزراء في حكومة السوداني من اجل وضع اسبقيات في التمويل المالي".

واضاف، أن "هناك حراكًا لزيادة تخصيصات المحافظات ضمن ميزانية تنمية الاقاليم من 2.5 ترليون دينار الى 5 تريليون دينار"، خاصة وأنها "الاهم في تمويل مشاريع المحافظات سواء المستمرة او الجديدة"، لافتا إلى أن "الحل سيكون بنقل الاموال من بعض البنود الى ميزانية تنمية الاقاليم".

واشار إلى أن "اجتماعات اللجنة االمالية ستكون أكثر كثافة في الاسابيع القادمة من اجل حسم بنود الموازنة بشكل كلي".

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