السوداني: التغييرات الوزارية ليس بـ

2023/04/25 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انه مصر وماضٍ بالتغييرات الوزارية التي يخطط لها.

وقال السوداني في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "تغيير الوزراء المخفقين هو حق دستوري لرئيس الوزراء، فضلا عن كونه مثبتا في الاتفاق السياسي".

واشار إلى أن "مسألة التغيير الوزاري ستمضي وهي ليست بمزاج زعيم او قائد سياسي"، مؤكدًا أنه "ماضٍ بالتغييرات الوزارية وفق التقييم ولديه اسماء معينة وليرفض من يرفض".

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