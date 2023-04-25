2023/04/25 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ العراقيين العالقين في السودان بعد التطورات الاخيرة.وذكر بيان للجنة وتلقته ايرث نيوز، انها “تتابع ببالغ القلق الاحداث الاخيرة في دولة السودان جراء عدم الاستقرار الامني فيها مما اثر على وضع الجالية العراقية هناك، لذا نطالب الجهات الحكومية المسؤولة ووزارة الخارجية العراقية بإتخاذ التدابير اللازمة […]

ظهرت المقالة بعد التطورات الاخيرة..



حقوق الانسان النيابية تطالب بإنقاذ العراقيين العالقين في السودان أولاً على ايرث نيوز.

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