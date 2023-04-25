العثور على جثة طفلة داخل احدى الدور الزراعية شرقي بغداد

2023/04/25 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمنى، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة طفلة داخل احدى الدور الزراعية شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "تم العثور على طفلة يتراوح عمرها 8 - 10 سنوات مصابة برصاصة في منطقة الرأس داخل دار خالي من ساكنيه ضمن الدور الزراعية في منطقة حي اور شرقي بغداد"، مشيرا الى ان "مكان الحادث يحتوي على ٣ بنادق ورمانات يدوية".

وأضاف، انه "تم التعرف على الطفلة من قبل ذويها"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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