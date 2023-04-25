عبوة  كيندر ديليس Kinder Delice بحجمها العائلي تصبح صديقة للبيئة

2023/04/25 | 21:59 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفضل غلافها الجديد القابل لإعادة التدوير والمتوفر في جميع أنحاء دول منطقة الخليج –كيندر ديليس Kinder Delice، قطعة الكيكة اللذيذة، كشفت مؤخراً عن غلافها المستدام الجديد لعبوتها العائلية في المنطقة –مع تزامن الإطلاق مع يوم الأرض 2033، نظمت العلامة التجارية فعالية لزراعة الأشجار في دولة الإمارات العربية المتحدة –تم إطلاق هذه المبادرة أيضاً تماشياً مع […]

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