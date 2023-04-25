مراسلات مهمة بين الباحث صالح جواد الطعمة والشاعرة الجيوسي

2023/04/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان: تنشر الزمان مراسلات مهمة بين الباحث العراقي الكبير صالح جواد الطعمة، والشاعرة الناقدة سلمى الخضراء الجيوسي، بمناسبة ذكرى رحيل الشاعرة والناقدة الكبيرة ( 1928-2023)، لما تمثله هذه النصوص من أهمية في توثيق التأريخ الثقافي للنخب العربية، وسعيها الى فتح أبواب العالمية أمام الادب والثقافة العربية.وفي النصوص أدناه، رسائل مختارة عن تأسيس مشروع […]

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