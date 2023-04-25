صدور ترجمة الأصل الانكليزي لرواية مرحباً أيها الكون.. 

2023/04/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “Hello, Universe” للكاتبة إيرين إنترادا كيلي وهي الرواية الحائزة على ميدالية نيوبيري لأفضل كاتب أدب أطفال أمريكي وتأتي الطبعة العربية بعنوان “مرحباً أيها الكون”، ترجمت الرواية نور العيون حامد وتمت عملية المراجعة والتحرير في مركز التعريب والبرمجة في بيروت.في يوم واحد، تتشابك مصائر […]

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