كتاب يتناول فن التعامل مع الآخرين.. في المنهج الرَّباني

2023/04/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت / الزمان: في كتابها الجديد “فن التعامل مع الآخرين في المنهج الرباني” تتناول الدكتورة فاطمة الكتاني/ المعالِجة النفسية المتخصصة في علاج المشاكل الأسرية، العلاقة مع الآخرين من الجانب الروحي المرتكز على المنهج الرَّباني باعتبار أنّه يوازن بين الجانب الدنيوي والجانب الروحي.فالإنسان نفسٌ وروح، ولا يمكننا الارتقاء بمستوى وعينا إن لم نعطِ الاهتمام للجانب […]

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