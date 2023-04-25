2023/04/25 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رعد جبارة انتهى للتوِّ شهر رمضان، و كثيرٌ من المسلمين...

ظهرت المقالة المهم: قراءة القرآن بتدبُّر تسليماً لأوامره و اجتناباً لنواهيه أولاً على المسلة.

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