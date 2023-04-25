من كولومبوس إلى القهوة وإلفيس بريسلي.. روابط ثقافية عربية-أميركية

2023/04/25 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الولايات المتحدة الأميركية في أبريل الحالي "بشهر التراث العربي الأميركي"، حيث تنطلق فعاليات أميركية لتكريم مساهمات العرب في البلاد.

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