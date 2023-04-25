ملاحقة قضائية لأربعة متهمين بقتل ضابط في جهاز الأمن الوطني بذي قار

2023/04/25 | 22:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاموا بنصب كمين للمجني عليه.

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