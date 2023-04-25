السويد تطرد خمسة دبلوماسيين لروسيا وزيلينسكي يندد بهجوم على متحف

2023/04/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استوكهولم‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السويد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستطرد‭ ‬خمسة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬لممارستهم‭ ‬‮«‬أنشطة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وضعهم‭ ‬الدبلوماسي‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويدية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬طُلب‭ ‬منهم‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬أنشطة‭ (…) ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬ لم‭ ‬تحدد‭ ‬الوزارة‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ […]

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