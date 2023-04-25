2023/04/25 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن- الزمان حضّ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء على تفادي سياسة العزل حيال الصين وتجنّب الحديث عن «حرب باردة جديدة»، في خطاب يرسم السياسة الخارجية للحكومة ازاء بكين. ودعا كليفرلي في الخطاب المقرر في لندن ويحدد الخطوط العريضة لسياسة حكومة ريشي سوناك حيال الصين بعد مراجعتها، الى انخراط بنّاء مع بكين يشمل القضايا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية البريطاني يدعو لتجنب الحرب الباردة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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