وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬يدعو‭ ‬لتجنب‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة

2023/04/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ حضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬سياسة‭ ‬العزل‭ ‬حيال‭ ‬الصين‭ ‬وتجنّب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬يرسم‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للحكومة‭ ‬ازاء‭ ‬بكين‭.‬ ودعا‭ ‬كليفرلي‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ويحدد‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لسياسة‭ ‬حكومة‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬حيال‭ ‬الصين‭ ‬بعد‭ ‬مراجعتها،‭ ‬الى‭ ‬انخراط‭ ‬بنّاء‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬يشمل‭ ‬القضايا‭ […]

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