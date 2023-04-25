بايدن مرشحاً لولاية ثانية وترامب يواجه قضية اغتصاب صحافية

2023/04/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ ‮ ‬انتهت‭ ‬مرحلة‭ ‬الترقب،‭ ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ترشحه‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬سنه،‭ ‬ثمانون‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬قلق‭.‬وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مرشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‮»‬‭.‬ وسارع‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬الى‭ ‬اتهامه‭ ‬‮«‬بالانفصال‭ ‬عن‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬ منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬تسري‭ ‬شائعات‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ […]

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