منتخبنا الشبابي يتعادل مع البرازيل ودياً

2023/04/25 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل المنتخب العراقي للشباب مع نظيره البرازيلي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بملعب مدينة موراتا الإسبانية، ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة بمونديال الأرجنتين تحت 20 عاما.

تقدم المنتخب العراقي بالهدف الأول عن طريق عبد الرزاق قاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، ونجح البديل سانتوس في إحراز هدف التعديل للبرازيل في الدقيقة 65.

تقدم عراقي

ظهر المنتخب العراقي بصورة مثالية من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وسنحت للاعبه يوسف الأمين أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وسط تألق للحارس البرازيلي موراليس في إبعاد الخطر عن مرماه.

وكاد عبد القادر طارق أن يضع شباب العراق في المقدمة لكن تصويبته مرت بالقرب من القائم الأيمن.

وحاول أسهر علي بتصويبة قوية ارتدت من الحارس وتابعها الأمين لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع البرازيلي.

وظهر المنتخب البرازيلي بشكل مختلف في الثلث الأخير من الشوط الأول، وحاول عبر موجات هجومية عن طريق الثنائي اوجوستو رافائيل وجوفاني سانتانا تكفل بإبعادها الحارس العراقي المتألق حسين حسن.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن يوسف الأمين من اختراق دفاعات السيليساو ليحتسب حكم اللقاء الإسباني ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرزاق قاسم.

صحوة السيليساو

وحضرت أولى المحاولات الخطيرة للمنتخب البرازيلي في الشوط الثاني عن طريق دي سوزا ، الذي لم ينجح في استغلال تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليلعبها بشكل متسرع إلى خارج المرمى.

وتمكن البديل سانتوس من تسجيل هدف التعديل للسيليساو بعد تمريرات جميلة ثم التسديد بقوة على يمين الحارس العراقي.

وتواصل المد الهجومي لبطل أمريكا الجنوبية ، وكاد سيلفا أن يقتنص هدف التقدم ، لكن تسديدته مرت بالقرب من القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق بعد مشادة بين ساديو فييريرا ويوسف الأمين، مع إشهار عدد من البطاقات الصفراء ضد لاعبي المنتخبين.

وتعرض قائد العراق عبد الرزاق قاسم إلى إصابة قوية ليضطر مدربه عماد محمد لتغييره.

ولم تشهد مجريات الدقائق الأخيرة أي محاولة عراقية تذكر لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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