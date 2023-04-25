الدفاع تنفي منح العباسي إجازة مفتوحة لمدير إحدى المديرية

2023/04/25 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، منح مدير مديرية التموين والنقل اجازة مفتوحة لحين استبداله.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تنفي ما تم تناقله حول اصدار امر من قبل وزير الدفاع بمنح مدير مديرية التموين والنقل اجازة مفتوحة لحين ايجاد البديل له".

وأكدت الوزارة ان "مدير مديرية التموين والنقل يزاول عمله بشكل طبيعي ولا صحة لما تم تداوله من اخبار"، مبينة ان "اية اخبار او أوامر او تعليمات تصدر من قبل وزير الدفاع يتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والمنصات التابعة لها".

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