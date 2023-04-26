2023/04/25 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذب البعض من جماهير نادي جيرونا انتباه المتابعين، بعد تواجدهم في جوار ملعب "مونتيليفي"، لحضور مواجهة الفريق مع ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 في الدوري الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير جيرونا تثير تفاعلا.. كيف شاهدت مباراة فريقها أمام ريال مدريد؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير جيرونا تثير تفاعلا.. كيف شاهدت مباراة فريقها أمام ريال مدريد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).