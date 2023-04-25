سامسونج للإلكترونيات تستحوذ على 80 تقديراً في جوائز iF Design 2023

2023/04/25 | 23:07 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن حصولها على 80 جائزة في جوائز المنتدى الدولي للتصميم (iF) 2023، المسابقة الألمانية الدولية المرموقة التي تكرم الإبداع في التصميم.ومن بين الجوائز التي منحت لها، جائزة ذهبية لخط ثلاجات سامسونج (Infinite Line) المصممة حسب الطلب وأجهزة المطبخ[1].وكانت جائزة iF Design قد تأسست في العام 1953 باسم Die […]

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