2023/04/25 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات هدر وإضرار واستيلاء على قرابة 19 مليار دينار من المال العام في محافظة ميسان.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدر اً للمال العام بمشاريع ميسان المركز الخبري الوطني.

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