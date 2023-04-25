2023/04/25 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانطلقت المباراة على ملعب النجف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط الوسط يتغلب على الديوانية بدوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يتغلب على الديوانية بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يتغلب على الديوانية بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).