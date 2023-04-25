العمل النيابية : الموازنة تتضمن شمول 600 ألف عائلة جديدة برواتب الحماية الاجتماعية

2023/04/25 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، الثلاثاء، عن شمول 600 الف عائلة بالرعاية وفق قانون الموازنة العامة للعام 2023.

وقال عضو اللجنة أمير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن ” وزارة العمل تهتم بعدة شرائح منها ذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة الحماية الاجتماعية”، مبينا أن “هناك مساعي لتشريع قانون المعين المتفرغ وذوي الاحتياجات الخاصة في نفس الوقت إلا أنه تفاجئنا بسحب القانون من قبل الحكومة “.

وأضاف أن ” هناك تنسيق بين اللجنة المالية النيابية ووزارة العمل لتخصيص مبلغ 400 مليار في موازنة 2023 لأصحاب القروض والعاطلين عن العمل تعطى على شكل سلف دون فوائد تقدر ب 10 مليون ونحن نبحث عن زيادة القرض إلى 20 مليون “,

واشار الى ان “هناك توسيع لشمول اكبر عدد في الحماية الاجتماعية خلال السنة الحالية لتصل إلى 600 ألف وفق ما معد إليه من موازنة والتي رفعت من الوزارة ونحن حريصون على حماية هذه الشرائح وتقديم أفضل الخدمات لهم ولعوائلهم “.

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