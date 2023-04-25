الموارد المائية تعلن زيادة الخزين المائي بنسبة 30%

2023/04/25 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، زيادة الخزين المائي بنسبة 30%.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد الشمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الخزين المائي ارتفع بنسبة 30% مقارنة مع بداية الموسم الشتوي”.واشار الى “استمرار الاطلاقات الخاصة بنهر دجلة؛ لكنها الا تعتبر اقل من معدلاتها الطبيعية بكثير”.واضاف الشمالي، ان “الوزارة تمكنت من استثمار مياه الامطار افضل استثمار في تحقيق ريات للنباتات”.يشار الى ان العراق شهد خلال الأيام الماضية هطولاً غزيراً للأمطار تسببت بغرق مناطق وحدول سيول ببعض المحافظات.واكدت وزارة الموارد المائية، ان الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي في البلاد.

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