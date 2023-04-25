2023/04/25 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطيب مثلك خاويناه عراقيون يفاجئون مسنا بـزفة وهوسات ليهنئونه بالعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطيب مثلك خاويناه عراقيون يفاجئون مسنا بـزفة وهوسات ليهنئونه بالعيد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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