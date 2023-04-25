2023/04/25 | 23:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ss3OlNzbS78

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل وقال | النائب التاجر التفاف على القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيل وقال | النائب التاجر التفاف على القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).