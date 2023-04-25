صيف مختلف في العراق هذا العام

2023/04/25 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبئ جوي، أولى أحوال طقس الصيف المقبل ودرجات الحرارة خلاله في البلاد.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"‏طبقا لتحديثات نماذج الطقس العالمية ومنها الأوروبي الشهري يتوقع نهاية شهر آيار/ مايو، موجات اعتدال على العراق وكذلك اواسط شبه الجزيرة مما يعني بدايات موسم صيف افضل حالا من الموسمين السابقين من ناحية درجات الحرارة".

ونوه الى ان "هذا لا يعني اننا لن نشهد درجات حرارة خمسينية".

وأضاف عطية "أما هطول الأمطار، فمتوقع ان تزورنا فواصل مدارية تسبب حالات عدم استقرار ممطرة على فترات خلال فصل الصيف".

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