القبض على صيدلانية وقابلة أثناء محاولتهما بيع رضيعة في بغداد

2023/04/25 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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ألقت قوة أمنية، القبض على صيدلانية وقابلة "مأذونة" أثناء محاولتهما بيع طفلة رضيعة شرقي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، بأن "المتهمتين حاولتا بيع الطفلة في منطقة بغداد الجديدة وضبطتا متلبستين بالجريمة".

وأشار الى ان "الطفلة الرضيعة كانت بعمر 3 أيام".

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