السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 12 مليون قرص مخدر مخبأة في شحنة رمان

2023/04/26 | 00:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

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