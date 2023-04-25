كانت ستغادر القاهرة.. منع لاعب روسية من صعود طائرة ركاب بولندية

2023/04/26 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت شركة الطيران الوطنية البولندية، الثلاثاء، لاعبة كرة المضرب الروسية، فيتاليا دياتشينكو (32 عاما)، من الصعود على متن إحدى طائراتها، معللة قرارها بالقيود التي فرضتها وارسو على تنقل المواطنين الروس على خلفية غزو أوكرانيا

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