2023/04/26 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإمارات تشيد بجهود السعودية لإجلاء رعاياها من السودان القاهرة- مصطفى عمارة – أبو ظبي -الزمان دخلت الهدنة التي رعتها واشنطن في السودان التنفيذ على امل استمرارها 72 ساعة بعد موافقة طرفي الصراع البرهان وحميدتي، فيما يستمر اجلاء الأجانب والدبلوماسيين، ويقترب عدد القتلى من 500 قتيلا ويتجاوز أربعة آلاف جريح ، مع نقص في امدادات الأغذية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير مصري لحفتر بعدم دعم حميدتي والهدنة الحذرة أمدها 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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