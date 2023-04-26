تحذير‭ ‬مصري‭ ‬لحفتر‭ ‬بعدم‭ ‬دعم‭ ‬حميدتي‭ ‬والهدنة‭ ‬الحذرة‭ ‬أمدها‭ ‬72‭ ‬ساعة

2023/04/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات‭ ‬تشيد‭ ‬بجهود‭ ‬السعودية‭ ‬لإجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬من‭ ‬السودان القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬​أبو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان دخلت‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬رعتها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬استمرارها‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬طرفي‭ ‬الصراع‭ ‬البرهان‭ ‬وحميدتي،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬اجلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬والدبلوماسيين،‭ ‬ويقترب‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬قتيلا‭ ‬ويتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬امدادات‭ ‬الأغذية‭ […]

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