الضحك‭ ‬على‭ ‬النفس بالتراضي‭ ‬أسلوب‭ ‬تفاوض

2023/04/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬يعلم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الكبار‭ ‬انّ‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬يقدمون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬اية‭ ‬مفاوضات،‭ ‬هي‭ ‬تشبه‭ ‬لعبة‭ ‬بلاستيكية‭ ‬مزركشة‭ ‬لتهدئة‭ ‬طفل‭ ‬يصرخ،‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬اعتقاد‭ ‬تقليدي‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬اية‭ ‬مفاوضات‭ ‬انّ‭ ‬التسويات‭ ‬النهائية‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬نصيب،‭ ‬وانّ‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬هو‭ ‬ضحك‭ ‬على‭ ‬النفس‭ ‬بالتراضي‭ ‬المشترك،‭ ‬لأنّ‭ ‬الطرفين‭ ‬يكونان‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬نوافذ‭ […]

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