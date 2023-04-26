2023/04/26 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام في السياسة يعلم اللاعبون الكبار انّ الخطوة التي يقدمون عليها في ميدان اية مفاوضات، هي تشبه لعبة بلاستيكية مزركشة لتهدئة طفل يصرخ، بل هناك اعتقاد تقليدي قبل بدء اية مفاوضات انّ التسويات النهائية لن يكون لها نصيب، وانّ الذي يجري هو ضحك على النفس بالتراضي المشترك، لأنّ الطرفين يكونان بحاجة الى نوافذ […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضحك على النفس بالتراضي أسلوب تفاوض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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