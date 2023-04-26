تفاهمات تطبيع تركية سورية بمشاركة إيرانية في موسكو

2023/04/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬بيروت‭ – ‬لزمان‭ ‬ استضاف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬محادثات‭ ‬رباعية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬بعد‭ ‬انقطاعها‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬ وحدث‭ ‬تقارب‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬مكافحة‭ ‬التنظيمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وفروعه‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ […]

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