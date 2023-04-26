2023/04/26 | 00:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات هدر...

ظهرت المقالة مركز صحي في سجن العمارة المركزي ضحية الفساد وهدر المال العام أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز صحي في سجن العمارة المركزي ضحية الفساد وهدر المال العام) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز صحي في سجن العمارة المركزي ضحية الفساد وهدر المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).