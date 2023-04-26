2023/04/26 | 00:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن موعد تصدير أبرع محاصيل زراعية الى دول الخليج والادرن.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الموسم الزراعي للمحاصيل الغذائية من الخضر والفواكه يستمر ستة اشهر، ويكون الاكتفاء الذاتي خلال الموسم”.واضاف ان :”الوزارة تفتح باب التصدير ايضا لبعض المحاصيل التي تصل الى الاكتفاء الذاتي فالكثير من المحاصيل العراقية تكون موجدة في اسواق دول الخليج والاردن في اوقات الفائض كالتمور والاعلاف والطماطم والبطاطا”.وتابع الخزاعي “اما موعد الشحة فهذا يحصل بانتهاء الموسم الزراعي فقط”.

التالي

منذ ساعتين

الموارد المائية تعلن زيادة الخزين المائي بنسبة 30%

منذ ساعتين

النزاهة: هدر ١٢,٦ مليار دينار من المال العام في مشاريع ميسان

منذ 3 ساعات

بيان من هيئة التقاعد بشأن رواتب المتقاعدين لشهر أيار

منذ 3 ساعات

ديالى تباشر بمشروع بناء اثنين من المستشفيات الحديثة

منذ 4 ساعات

الأنواء الجوية توضح توقعاتها بشأن الأمطار والعواصف الترابية للأيام المقبلة

منذ 5 ساعات

الزراعة تكشف توقعات معدل محصولي الحنطة والشعير للعام الحالي

منذ 7 ساعات

الكهرباء تكشف عن حجم الانفاق السنوي لاستيراد الغاز

منذ 9 ساعات

المرور العامة تنفي توقف النظام في مجمعات التسجيل بشكل تام

منذ 9 ساعات

محافظة الأنبار تستعد للموسم التسويقي

منذ 10 ساعات

نداء عاجل من العراق لمواطنين المقيمين في السودان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحدد موعد تصدير أربع محاصيل زراعية الى الخليج والاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحدد موعد تصدير أربع محاصيل زراعية الى الخليج والاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).