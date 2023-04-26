2023/04/26 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EshrNL7OPIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني علاء نشوع : محافظ نينوى نجح بوضع السلم الاهلي في اولويات عمله) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني علاء نشوع : محافظ نينوى نجح بوضع السلم الاهلي في اولويات عمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).