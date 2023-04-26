أتمتة البطاقة التموينية.. هل ستنهي الفساد وهدر المال العام؟

2023/04/26 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة تفاصيل مشروع أتمتة البطاقة التموينية ومراحل تطبيقها، كما تطرقت إلى إيجابيات وسلبيات هذا المشروع، هل سيقضي هذا المشروع على عمليات الفساد بوجود أكثر من 15 آلف متوفي ويستلم الوكلاء حصصهم؟

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