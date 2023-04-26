القبض على متهمين اثنين اعتدوا على ضابط مركز بصلاح الدين

2023/04/26 | 01:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، القبض على متهمين اثنين اعتدوا على ضابط مركز في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز “بتاريخ 2023/4/25 تداولت صفحات التواصل الاجتماعي ( تكريت قضيتنا ) قيام المدعو رعد ابراهيم مطر صالح واحمد إبراهيم مطر صالح بالاعتداء على الرائد ماجد حميد فليح ضابط خفر مركز شرطة […]

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