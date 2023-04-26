2023/04/26 | 02:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بالبحرية الأمريكية، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة سترسل السفينة الحربية USNS Brunswick إلى السودان، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن السفينة USS Truxton موجودة بالفعل قبالة السواحل السودانية، و أن السفينة USS Lewis B.Puller في طريقها إلى هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـCNN: الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية ثالثة إلى السودان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـCNN: الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية ثالثة إلى السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).