الاعمدة الكهربائية ضحية التخريب والعواصف في العراق

2023/04/26 | 03:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتسبب العواصف الشديدة وأعمال التخريب في انقطاع التيار الكهربائي في...

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