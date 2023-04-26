بايدن: الولايات المتحدة فخورة بكونها من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل

2023/04/26 | 04:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "فخورة بكونها من أوائل أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

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