المبعوث الأممي يندد أمام مجلس الأمن بالهجمات على المدنيين السودانيين

2023/04/26 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس الثلاثاء بـ"تجاهل قوانين الحرب وقواعدها" في الصراع الدائر في هذا البلد والذي شهد استهداف مدنيين ومستشفيات

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