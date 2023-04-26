2023/04/26 | 05:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الثلاثاء، أن الأردن أجلى مئات الأردنيين من السودان منذ يوم الاثنين، فيما تستمر عمليات الإجلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يُجلي مئات الأردنيين من السودان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يُجلي مئات الأردنيين من السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).