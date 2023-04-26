تداول فيديو تعرض أردوغان لوعكة صحية خلال مقابلة.. وهذا ما قاله بعدها

2023/04/26 | 06:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتعرضه لعارض صحي خلالها.

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